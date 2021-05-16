Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü öldü

GERGER (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü Hüseyin Akburak (28), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Cevizpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Hüseyin Akburak'ın kullandığı 02 TA 449 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Sağlık görevlileri tarafından, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürülen Akburak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Akburak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger DHA
2021-05-16 15:41:10
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