Eski Vali Pekmez, Başkan Kılınçla bir araya geldi

Adıyaman eski Valilerinden Aykut Pekmez ile eski Alay Komutanlarından Ercan Atasoy, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Adıyaman ziyaretleri kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret eden Vali Pekmez ile Komutan Atasoy ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Adıyaman’da görev yapmanın memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, yaptığı konuşmasında, Adıyaman’daki görevleri süresince önemli çalışmalara imza atan ve halkla güzel ilişkiler kuran Vali Pekmez ile Komutan Atasoy’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.