Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor Kazıların başladığı Eski Kahta Kalesi turizme kazandırılacak İki etap restorasyon çalışması yapılan Eski Kahta Kalesi’ndeki eski çarşıda kazı ve temizleme çalışmaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor Kazıların başladığı Eski Kahta Kalesi turizme kazandırılacak İki etap restorasyon çalışması yapılan Eski Kahta Kalesi’ndeki eski çarşıda kazı ve temizleme çalışmaları başladı

İHA

Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor Kazıların başladığı Eski Kahta Kalesi turizme kazandırılacak İki etap restorasyon çalışması yapılan Eski Kahta Kalesi’ndeki eski çarşıda kazı ve temizleme çalışmaları başladı

Adıyaman’da en az 2 bin yıllık olan Eski Kahta Kalesi’nde (Yeni Kale) kazı ve temizleme çalışmaları başladı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Kocahisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Eski Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı. Hitit Dönemi'nde yapılan Urartu, Kommagene, Roma döneminde kullanıldıktan sonra Memlükler tarafından yeniden inşa edilen ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılan Eski Kahta Kalesi, turizme kazandırılacak. Daha önceki yıllarda 2 etap halinde restorasyonu yapılan kalenin, çarşı ve ilk savunma alınanda kazı ve temizleme çalışmaları başladı. Çarşıda yapılan temizleme çalışmalarının ardından burada canlandırma yapılacak. Kazı ve temizleme çalışmalarının ardından yapılacak olan restorasyon ve güvenlik önlemleri ile kale, turist ağırlamaya başlayacak. Kalenin turizmdeki yeni cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı ve temizleme çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceğini belirterek, “Buradaki kazı ve temizleme çalışmalarının ardından, çarşı kısmanda eskiden olduğu gibi çarşı canlandırması yapılacak. Gerekli güvenlik önlemi ve restorasyon sonrasında ise kaleyi turistlerin ziyaretine açacağız” dedi.
Kazı çalışmasında görevli Arkeolog Mehmet Turan ise sarp kayalıklar üzerinde konumlu kalede aşırı rüzgar olduğu ve kazı çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü dile getirdi.
Kocahisar köyü sakinlerinden Aziz Samsat ise biran önce çalışmaların tamamlanmasını ve bölgeye gelecek misafirleri ağırlamak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serhat Selçuk Nariçi adına 24 derslik okul yapılacak
YEREL HABERLER Serhat Selçuk Nariçi adına 24 derslik okul yapılacak
Şehit eşi ve gençlerden köy okulu öğrencilerine yardım
YEREL HABERLER Şehit eşi ve gençlerden köy okulu öğrencilerine ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Festival coşkusu üçüncü günde devam etti
YEREL HABERLER Festival coşkusu üçüncü günde devam etti
2 gün önce kaybolan zihinsel engellinin baraj gölünde cesedi bulundu
YEREL HABERLER 2 gün önce kaybolan zihinsel engellinin baraj gölünde ...
Baraj göletinde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Baraj göletinde kadın cesedi bulundu
Ortaöğretim kurumları kariyer günlerine hazır
YEREL HABERLER Ortaöğretim kurumları kariyer günlerine hazır
Adıyaman Barosundan sokak hayvanları için mama desteği
YEREL HABERLER Adıyaman Barosundan sokak hayvanları için mama ...
Başkan Turanlı’dan Kahtalı Mıçı’ya Hemşehrilik Onur Belgesi
YEREL HABERLER Başkan Turanlı’dan Kahtalı Mıçı’ya Hemşehrilik Onur ...
Samsatlı öğrencilere kitap dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsatlı öğrencilere kitap dağıtıldı
Başkan Alkayış, saha çalışmalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Alkayış, saha çalışmalarını değerlendirdi
Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
Samsat’ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Samsat’ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla ...
Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, eğitim yatırımlarını inceledi
Kahta’da 57 hafız icazet aldı
YEREL HABERLER Kahta’da 57 hafız icazet aldı
Gördükleri domuz sürüsünü araçla kovaladılar
YEREL HABERLER Gördükleri domuz sürüsünü araçla kovaladılar
Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Gençlik ve çocuk festivalinde renkli görüntüler
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Binada çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Binada çıkan ...
Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı
Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu
TBMM'nin yeni yasama yılı Milletvekili Tutdere, hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER TBMM'nin yeni yasama yılı Milletvekili Tutdere, ...
Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan motosiklet kanala düştü: 2 yaralı
Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Bekçiler kamyonet kasasında 78 kaçak göçmen yakaladı
Kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kamyon kasasında 78 kaçak göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.