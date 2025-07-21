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        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Çalık'ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin herhangi bir bulgunun yer almadığı belirtilerek, İzmir'de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğu kaydedildi. Çalık'ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği ifade edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:29
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        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
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        Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin düzenlediği sağlık raporuna ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından açıklama yapıldı.

        DHA'nın haberine göre açıklamada raporun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca Adli Tıp, kendilerine iletilen dosyada bu hastalıkla ilgili herhangi bir patoloji raporu veya tedavi belgesinin bulunmadığı ifade edildi. Diğer yandan, Çalık’ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin de herhangi bir bulgu yer almadığı vurgulandı.

        Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini açıkladı. Çalık’ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtti.

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