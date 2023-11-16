Haberler Magazin Adriana Lima'dan estetik iddialarına yanıt: Yorgun bir annenin yüzü - Magazin haberleri

Adriana Lima: Yorgun bir annenin yüzü 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın galasında boy gösteren ve yüzündeki değişimle dikkat çeken Adriana Lima'dan açıklama geldi. Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen Lima, estetik söylentilerini reddetti Habertürk Giriş: 16.11.2023 - 08:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:08 facebook

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'Açlık Oyunları'nın yeni filmi 'Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı'nın Los Angeles'taki galasına katılan Adriana Lima, hem tarzı hem de yüzündeki değişimle görenleri şaşırtmıştı.



42 yaşındaki Adriana Lima'nın hayranları estetik operasyonlar geçirdiğini iddia etmişti. Lima'nın Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen söylentiler arasındaydı.

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"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ" Adriana Lima'dan eleştirilere yanıt gecikmedi. Makyajsız ve doğal haliyle objektif karşısına geçen Lima, estetik iddialarını yalanladı. Ünlü model, konuyla alakalı, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.