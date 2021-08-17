Afgan gazetecinin gözyaşları içindeki sorusu 0:00 / 0:00

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Gözyaşları içindeki gazeteci bu kararın sadece, Afganistan ile ilgili olmadığını belirtti. Afganistan’daki binlerce kadının geleceğinin tehdit altında olduğunu da dikkat çeken gazeteci o anlarda ağlamamak için kendini zor tuttu.

Lailuma Sadid adlı Afgan gazeteci, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e ‘‘Siz durumun zor olduğunu ifade etmekle yetiniyorsunuz ancak binlerce kadının ülkede geleceklerinin belli olmadığı ve ne olacaklarıyla ilgili de fikirlerinin dahi olmadığını’’ belirtti.

— Sky News (@SkyNews) August 17, 2021

NATO’nun 20 yıl boyunca Afganistan’daki varlığı sonrasında Taliban’a karşı müdafaa yapmadan AB’nin ve NATO’nun geri çekildiğine dikkat çekti.

Gazeteci o anlarda gözyaşları içinde, ''Bir Afgan kadın ve bir Afgan vatandaşı olarak şunu belirtmek istiyorum Lütfen Taliban’ı/ İslam Emirliği'ni ön koşulsuz şekilde tanımayın." ifadelerinde bulundu.

Stoltenberg ise açıklamasında öfkeyi anladığını söyleyerek ‘‘ABD’nin planının hiçbir zaman Afganistan’da sonsuza kadar kalmak olmadığına’’ dikkat çekti. Stoltenberg, planın bir Afgan devleti ve güvenlik gücü yaratmak olduğunu söyledi. Bugün gelinen noktada Afganistan liderlerinin, Taliban’a karşı duramadığını söyledi.

Görsel:Sky News