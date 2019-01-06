Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu aşkı tam gaz!

Oyuncu Afra Saraçoğlu, aynı filmde rol aldığı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin pazar pozu çok sayıda beğeni aldı