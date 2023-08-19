"Afrika sıcaklarıyla akciğer ve alerji hastalıkları da arttı" Türkiye'de yaşanan Afrika sıcaklarının kişilerde kronik akciğer ve alerjik hastalıkları tetiklediğini belirten Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, "Geçen yaza oranla acile ve göğüs polikliniklerine başvurular arttı. Sadece görev yaptığım hastanede bile yapılan alerji, solunum fonksiyon testlerinde yüzde 25-30 artış saptadım. Özellikle şu ana kadar hiçbir akciğer ve alerji sorunu olmayan kişilerde yükselen rakamlar tespit ettik. Bu da yüzde 10 arttı" dedi

Aşırı sıcak hava dalgaları, yoğun nem, birden gelişen ısı değişimi ve rüzgârla bir gelen tozun kronik akciğer ve alerjik hastalıkları tetiklediğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, “Aşırı sıcaklar bu tür hastalıkların ortaya çıkma olasılığını son yıllarda artırmaktadır. Polenlerin çöl tozlarıyla uzun mesafeler sürüklenmesi, aerosollerin alerjik hastalıkları daha uzun süreler karşımıza çıkarması, sadece polen dönemlerinde ya da mevsimsel alerjik dönemlerde değil yılın farklı mevsimlerinde de artık ortaya çıkma ve karşılaşma olasılığımızı artırmaktadır. Sıcaklıkların ve nemin artışı, kronik akciğer hastalıklarında da solunum yollarında mukozanın ısınması ve öksürük semptomlarına yol açıyor” açıklamasında bulundu.

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“ÇÖL TOZLARIYLA SÜRÜKLENEN POLENLER SAĞLIKLI AKCİĞERİ BİLE ETKİLİYOR”

Uzm Dr. Ofluoğlu, “Sağlıklı bir solunum yapabilmemiz için ortamda istenilen nem düzeyi yüzde 30 ila 50’dir. Son yıllarda artan nem düzeyleri ise öksürük, nefes darlığı, hırıltı, alerjik limit belirtilerinde kötüleşme yani özellikle hapşırık ve burun tıkanıklığı vakalarında artışa neden olmuştur. Bunlar mukoza üzerinde ısınma, nemin yapmış olduğu mukozal hasar, mukoza miktarlarının artışı ve mukus kıvamının koyulaşması nedeniyle bu tür belirtileri hastanın akciğerde daha fazla hissetmesine yol açmaktadır. Çöl tozlarıyla sürüklenen polenler, mantar sporları, virüsler, bakteriler uzun süre havada asılı kalabiliyor. Sağlıklı akciğerde dahi solunumsal semptomları artırabiliyor. Bunun yanında özellikle kronik akciğer sorunu olanlarda bu tür semptomların şiddetlenmesine ve acil başvurularının artışına neden oluyor” dedi.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Kişilere çeşitli önerilerde bulunan Uzm. Dr. Ofluoğlu, şunları söyledi: “Özellikle sıcak saatlerde yani 11.00 ile 17.00’da mümkün olduğunca kapalı alanlarda gölgelerde bulunmaya dikkat edin. Bulunduğunuz ortamı hava akımına kapılmadan havalandırın, serinletin. Eğer klima kullanıyorsanız nem alıcı ayarları tam yapın. Hepa filtrelerini değiştirin, temizleyin ve nem oranını en fazla yüzde 30-50’de tutun. Astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullansın. Alerji hastaları da aynı şekilde buna dikkat etmelidir. Bütün bunlara rağmen özellikle kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma varsa hekime başvurun. Çünkü tedavilerinde bir tık yükseltmeye ihtiyaç duyulabilir. Bu yüzden hastaları uyarıyor, önlemlerini almaya davet ediyoruz.”

"KOAH HASTALARININ NEFES DARLIKLARI KIŞIN ARTACAK"

Uzm Dr. Ofluoğlu, son olarak şunları söyledi: “Aşırı sıcaklar, hava kirliliği, yoğun nem oranı, çöl tozları, kum fırtınaları, şiddetli rüzgarlar; mikroorganizmaları, mantar sporlarını, bakterileri ve virüsleri beraberinde taşıdı. İklim değişiklikleri de bu nedenle oluşuyor. Bu yüzden fazla sayıda akciğer enfeksiyonu görmeye başladık. Yaz aylarında dahi enfeksiyon hastalıkları artmış durumda. Sonbahar ve kışta da bu durum devam edecek. Enfeksiyon hastalıklarıyla oluşmuş akciğer tahribatı, solunum mukozasındaki tahrişler, alerjenlerin yüksek seyretmesi, hastaların alerji seviyelerinin yükselmesi, viral hastalıklardan sonra oluşan alerji semptomlarının artması önümüzdeki sonbahar daha çok hissedilecek. Sonbahar rüzgarlarıyla artacak. Kronik solunum yolu hastalarının, kronik obstrüktif akciğer hastalarının geçirmiş olduğu enfeksiyonlar zaten her seferinde akciğer hasarının da artmasına ayrıca neden olduğu için KOAH hastalarımız solunum fonksiyonları açısından kayba uğruyorlar. Nefes darlıkları artıyor ve artacak. Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında KOAH hastalarının solunumsal fonksiyonlarında daha fazla artış bekliyoruz."