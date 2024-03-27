Bakan Göktaş: Otizmli çocuğu olan her aile için sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz (2)

‘TÜRKİYE’YİNAKIŞ NAKIŞ İŞLEDİK’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında bir tesiste lokum üretiminde çalışan kadınları ziyaret etti. Lokum fabrikasında çalışan kadınlarla sohbet eden Bakan Göktaş, sonrasında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın düzenlediği Vefa İftarına katıldı. Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki kutlu davanın birer neferi olarak el ele gönül gönüle verdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Son 22 yıla damga vuran eserlerle Türkiye’yi nakış nakış işledik. Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini milletimiz için seferber ettik. Milletimizin iradesiyle göreve geldiğimiz günden bugüne türlü türlü engellemeler, baskılar ve saldırlar karşısında yılmadık, dimdik ayakta durduk" dedi.

'31 MART’A KADAR ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ'

Toplumun tüm kesimlerine dokunan bir yönetim anlayışını Türkiye’nin dört bir yanında hakim kıldıklarını belirten Bakan Göktaş, şöyle dedi:

"Elde ettiğimiz her başarıda teşkilatımızın, siz kıymetli yol arkadaşlarımızın büyük emekleri var. Davanıza olan sadakatiniz, vefanız, fedakarlığınız, gayretiniz, azminiz için her birinize, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün Afyonkarahisar için, Türkiye için yeni bir başlangıcın, yeni bir dönemecin eşiğindeyiz. Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimine, 31 Mart’a sayılı günler kaldı. Bu hafta sonu hep birlikte sandık başında olacağız. Sizler, bu süreçte, yağmur çamur demeden, gece gündüz demeden çalıştınız. Afyonkarahisar’ın mahallelerinde, köylerinde, kasabalarında gitmedik ev, çalmadık kapı bırakmadınız. Bir marka haline gelen ak belediyeciliğini, sosyal belediyeciliğini, gönül belediyeciliğini ülkemize sizlerle birlikte kazandırdık. Şimdi, millete hizmet etmek için yürüdüğümüz bu yolu gerçek belediyecilikle taçlandırma zamanı. Afyonkarahisar, 2002’den bu yana AK Parti’nin, demokrasimizin kalesi oldu. İnşallah bu gelenek devam edecek. Hep birlikte, 1 Nisan’da gerçek belediyeciliğin kazandığı bir sabaha gözlerimizi açacağız. Buna inancımız da güvenimiz de tam. Afyonkarahisar, tüm ilçeleriyle, 1 Nisan’dan itibaren AK Parti belediyeciliğiyle, birbirinden güzel projeleriyle yoluna devam edecek. 31 Mart’a kadar çalmadık kapı bırakmayacağız. Herkesin yüreğine dokunacağız."