Bakan Göktaş'tan, otizmli bireylere yönelik yeni model açıklaması:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız." dedi.

Göktaş, Bakanlığının Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde düzenlenen, "Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı"nda, "ana yurdunda", engelli bireylerin hayatlarına dokunan kıymetli ailelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelliler için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Her engelli birey bizim için özeldir, kıymetlidir. Bu bilinçle hareket ederek engel gruplarına özel, detaylı ve ilerici çalışmalar yürüttük." ifadesini kullandı.

Özel gereksinim sahibi her vatandaşa, ihtiyacı doğrultusunda destek verdiklerini söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu engel gruplarından biri de otizm. Otizmli bireylerimizin her türlü yaşam ihtiyacının yanı sıra ekonomik ve sosyal desteklerle hayata aktif katılımlarına destek olduk. Bu sosyal desteklerimizden biri de ailelerimizle bir araya gelip hemhal olduğumuz Aile Buluşmalarımızdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki otizmden sadece çocuklarımız değil, siz değerli ebeveynlerimiz de oldukça etkilenmektedir. Sorumluluklarınızın farkındayız. Üstlendiğiniz bu sorumluluğu paylaşmak, sizlere bir nebze de olsa destek olmak amacıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün bir araya gelmemiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi paylaşmak istiyorum: Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak. Bu süreçte ailelerimize otizmle ilgili doğru ve geçerliliği ispatlanmış bilgiler sunacağız. Otizmli bireylerin ihtiyaçları ve sunulan hizmetler konusunda ailelerimizi bilgilendireceğiz. Böylece, otizmli bireyin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte çalışarak karar alma süreçlerine yardımcı olacağız. Ailelerimize psikososyal destek hizmeti vereceğiz. Gerektiğinde ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi için sosyal yardım araçlarımızı devreye sokacağız. Kurumlar arası işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle otizmli bireyler ve ailelerinin hak ve hizmetlerden yararlanabilmesi için Bakanlığımız dışında diğer bakanlıklarla işbirliği halinde bu hizmeti sizlere sunacağız."