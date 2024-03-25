Kore Gazisi Veli Paşaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, askeri erkan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Çağrı Demiröz, Ahmetpaşa Belediye Başkanı Eyüp Yakan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı, dernek yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

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