Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Mutluer, Vali Yiğitbaşı'nı görüntülü aradı
Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Hatice Mutluer, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı görüntülü arayarak sürpriz yaptı.
Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Hatice Mutluer, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı görüntülü arayarak sürpriz yaptı.
Vali Yiğitbaşı'yla tanışmaya gidemeyen Mutluer, Yiğitbaşı'nı, Mahalle Muhtarı Suat Uygur'un aracılığıyla telefonla görüntülü aradı.
Burmalı Mahallesi'nde ikamet eden ve valiliğe komşu olan Mutluer, "Vali Hanım bana ziyarete geldiğinde yemekte mercimekli pilav yaparım." dedi.
Mutluer ile telefonda görüntülü görüşen Yiğitbaşı, "Hatice teyze, canım teyzem bana da dua ediyor musun? Suat Muhtarım teyzemizin çok anlatacakları var. Biz bir akşam birlikte ziyaretine gidelim olur mu? Biraz daha fazla duasını alalım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.