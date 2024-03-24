Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Mutluer, Vali Yiğitbaşı'nı görüntülü aradı

        Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Hatice Mutluer, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Mutluer, Vali Yiğitbaşı'nı görüntülü aradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Hatice Mutluer, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

        Vali Yiğitbaşı'yla tanışmaya gidemeyen Mutluer, Yiğitbaşı'nı, Mahalle Muhtarı Suat Uygur'un aracılığıyla telefonla görüntülü aradı.

        Burmalı Mahallesi'nde ikamet eden ve valiliğe komşu olan Mutluer, "Vali Hanım bana ziyarete geldiğinde yemekte mercimekli pilav yaparım." dedi.

        Mutluer ile telefonda görüntülü görüşen Yiğitbaşı, "Hatice teyze, canım teyzem bana da dua ediyor musun? Suat Muhtarım teyzemizin çok anlatacakları var. Biz bir akşam birlikte ziyaretine gidelim olur mu? Biraz daha fazla duasını alalım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor
        YSK’nın yerel seçim takvimi işliyor
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 850 çocuğa bayramlık aldı
        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 850 çocuğa bayramlık aldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da partisinin iftar program...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da partisinin iftar program...
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da kazara ateş aldığı öne sürülen av tüfeğiyle vurulan kişi...
        Afyonkarahisar'da kazara ateş aldığı öne sürülen av tüfeğiyle vurulan kişi...
        Afyonkarahisar'da termal oteller 9 günlük bayram tatiline hazırlanıyor
        Afyonkarahisar'da termal oteller 9 günlük bayram tatiline hazırlanıyor