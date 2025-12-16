Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, 3 farklı dosyadan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan ve 169 bin 660 lira adli para cezası bulunan A.C'yi kent merkezinde yakaladı.

