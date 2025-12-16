Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:44
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 3 farklı dosyadan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan ve 169 bin 660 lira adli para cezası bulunan A.C'yi kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

