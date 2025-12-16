Habertürk
        Afyonkarahisar'da satranç turnuvası yapıldı

        Afyonkarahisar'da küçükler ve yıldızlar satranç il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Giriş: 16.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:42
        2025 Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Satranç Turnuvası, Spor Kompleksi Çiğiltepe Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 111 sporcu katıldı.

        7 yaşından 17 yaşına kadar genel ve kızlar kategorilerinde düzenlenen müsabakalar, sonucunda düzenlenen ödül töreni ile turnuva sona erdi.

        Turnuvada dereceye giren sporcular, 7 yaş genel birinci Oğuz Ata Gürsoy, ikinci Ayaz Altunbaş ve üçüncü Ahmet Koray Aydın, 7 yaş kızlar, birinci Ayşe Kevser Ay ikinci Ekin Geçener ve üçüncü Eylül Turan, 8 yaş genel, birinci Deniz Tun ikinci Mustafa Doruk Kahveci üçüncü Adnan Emir Yıldız, 8 yaş kızlar, birinci Ela Yıldırım ikinci Hatice Defne Gökmen üçüncü Kumsal Nida Deniz, 9 yaş genel birinci Çağan Açık ikinci Mete Uyanık, üçüncü Doruk Erdal, 10 yaş genel birinci Abdullah Aydın, ikinci Mir Tuna Demir ve üçüncü Uzay Kitiş, 11 yaş genel, birinci İsmail Mert Odabaş, ikinci Doruk Alp Uçar ve üçünücü Kerem Yeşilkaya, 12 yaş genel, birinci Ahmet Kerem Akkoyun, ikinci Başar Kitiş ve üçüncü Göktuğ Ali Aydoğan, 13 yaş genel, birinci Efe Baş, ikinci Ata Beki ve üçüncü Selim Emre Ercan, 14 yaş genel, birinci Atalay Canlı, ikinci Enes Sert ve üçüncü Eren Sert, 15 yaş genel, birinci Öymen Saraç, ikinci Yusuf Asım Demirel ve üçüncü Mustafa Ergün, 16 yaş genel, birinci İbrahim Esad Genelioğlu, ikinci Selami Furkan Kartal, 17 yaş genel, birinci Onur Öztürk ve ikinci Umut Ocak oldu.

        9 yaş genel birincisi Çağan Açık, 5 yaşından beri satranca ilgisinin olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

