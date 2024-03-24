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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 850 çocuğa bayramlık aldı

        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Ramazan Bayramı için 850 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:12
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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfı, 850 çocuğa bayramlık aldı
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        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Ramazan Bayramı için 850 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını aldıklarını belirtti.

        Ülkü, yaptığı açıklamada, vakfın Afyonkarahisar'da yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi bütün çocuklara ulaşmak için kurulduğunu aktardı.

        Vakfın 21 gönüllü ile kurulduğuna dikkat çeken Ülkü, şunları kaydetti:

        "Biz, şehrimizdeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, maddi ve manevi yanlarında yer alabilmek için faaliyet gösteriyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'daki yaklaşık 850 çocuğumuzun bayramlıklarını aldık. Onların mutluluklarına ortak olduk. Bundan sonra da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Ülkü, başta vakıf gönüllüleri olmak üzere kendilerine maddi ve manevi olarak destek olan herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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