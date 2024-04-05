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        Afyonkarahisar'da havaya ateş eden 6 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da silahlarla havaya ateş eden 6 kişiye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:31
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        Afyonkarahisar'da havaya ateş eden 6 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da silahlarla havaya ateş eden 6 kişiye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada toplu olarak ellerinde silahlarla havaya ateş edenlerin görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

        Görüntüleri inceleyen ekipler, beldedeki 6 adreste yaptığı aramada, 5 tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 803 mermi ve muşta ele geçirdi.

        Yakalanan 6 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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