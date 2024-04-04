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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:52
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        Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K ile "hırsızlık"tan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç'yi yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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