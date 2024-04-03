Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde seçim sonucuna yapılan itiraz reddedildi

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emirdağ ilçesinde AK Parti adayı Serkan Koyuncu 4 bin 741, MHP adayı Hüseyin Duran ise 4 bin 607 oy almıştı.

MHP Emirdağ İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 11 bin 322 geçerli oyun kullanıldığı 57 sandık için oyların yeniden sayılmasını istemişti.

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