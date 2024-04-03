Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi Büyükkalecik beldesinde yakaladı.

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