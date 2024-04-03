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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:43
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        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi Büyükkalecik beldesinde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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