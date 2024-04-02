Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kent merkezinde satacağı yönündeki bilgi üzerine plakası belirlenen otomobili durdurdu.
Şüpheliler N.Ç ve O.U.G'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, 2 bin 803 sentetik ecza ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden N.Ç. tutuklandı.
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