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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:14
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kent merkezinde satacağı yönündeki bilgi üzerine plakası belirlenen otomobili durdurdu.

        Şüpheliler N.Ç ve O.U.G'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, 2 bin 803 sentetik ecza ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüphelilerden N.Ç. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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