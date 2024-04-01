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        Oy kullanımı sırasında aday yakınının bıçakladığı muhtar yeniden seçilemedi

        AFYONKARAHİSAR'da oy kullanma sırasında bir adayın yakını Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:10
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        Oy kullanımı sırasında aday yakınının bıçakladığı muhtar yeniden seçilemedi
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        AFYONKARAHİSAR'da oy kullanma sırasında bir adayın yakını Y.B.'nin bacağından bıçaklayıp yaraladığı ve hastanede tedavi gören Akçin Mahallesi Muhtarı Halit Kaplan yeniden seçilemedi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Afyonkarahisar'ın Akçin Mahallesi'nde oy kullanma işlemleri sürerken mevcut mahalle muhtarı ve adayı olan Halit Kaplan, diğer adaylardan Tuncay Bicil'in yakınlarıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halit Kaplan, Tuncay Bicil'in yakını olan Y.B. tarafından bacağından bıçaklandı. Y.B. gözaltına alındı, Halit Kaplan ise tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Kaplan, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybetti. Mehmet Özçınar'ın 385 oyla muhtarlığı kazandığı seçimde Tuncay Bicil 335 oy, Halit Kaplan ise 310 oy aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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