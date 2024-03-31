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        Muhtar, seçim kavgasında bacağından bıçaklandı

        AFYONKARAHİSAR'da muhtarı olduğu mahallede yeniden aday olan Halit Kaplan, oy kullanma işlemi sırasında çıkan tartışmada rakip adaylardan birinin yakını tarafından bacağından bıçaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:05
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        Muhtar, seçim kavgasında bacağından bıçaklandı
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        AFYONKARAHİSAR'da muhtarı olduğu mahallede yeniden aday olan Halit Kaplan, oy kullanma işlemi sırasında çıkan tartışmada rakip adaylardan birinin yakını tarafından bacağından bıçaklandı.

        Akçin Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sırasında yeniden aday olan mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip adaylardan birinin yakınları arasında tartışma çıktı. Akçin İlkokulu bahçesindeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halit Kaplan, bıçakla bacağından yaralandı. Halit Kaplan, çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Halit Kaplan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis, Kaplan’ı bıçakladığı belirlenen Y.B.’yi gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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