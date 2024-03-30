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        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Boş bırakmayacağız sandıklarımızı, sandıklarımıza son dakikaya kadar sahip çıkmaya var mıyız, orası bizim namusumuz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:35
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        Bakan Göktaş: Sandıkları boş bırakmayacağız
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Boş bırakmayacağız sandıklarımızı, sandıklarımıza son dakikaya kadar sahip çıkmaya var mıyız, orası bizim namusumuz. Sandıklarımıza namusumuz gibi sahip çıkacak mıyız?" dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığıyla birlikte Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen 'Tip-1 Diyabetli Çocuklara Glikoz Ölçüm Cihazı Dağıtım' programına katıldı. Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, cihazların çocuklara verilmesinde emeği geçen iş insanlarına ve kurumlara teşekkür etti. Göktaş, "Aldığımız taleplere göre belirlediğimiz sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza cevap veriyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklıyor, herkese yardım eli uzatıyoruz" dedi.

        Çocukların çok kıymetli olduğunu, onların hayatlarını güzelleştirmek için her şeyi yaptıklarını belirten Göktaş, "Onların her türlü zorluğun üstesinden gelmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bu anlamda aileler bu hastalığın sürekli takibini yaparken çocuklarının da canı yanmasın istiyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki glikoz ölçümü için çocukların parmaklarının her gün defalarca delinmesi, onlarda fiziksel ve psikolojik birtakım zorluklara neden olabiliyor. Bugün sizlere sağlayacağımız cihazla sadece kola takılan bir aparat aracılığıyla kolaylıkla glikoz ölçümü yapabileceksiniz. Gün içinde vücuttaki şeker miktarını anlık ölçen bu cihazla sonuçlar, ücretsiz bir uygulamayla akıllı telefonlardan da takip edilebilecek" diye konuştu.

        Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'e ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı adına da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Albay'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim eden Bakan Göktaş ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, çocuklara glikoz ölçüm cihazlarını dağıttı.

        Bakan Göktaş, öğleden sonraki ikinci programda ise partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne ve sonrasındaki mitinge katıldı. Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı'ndan başlayan yürüyüş, Adnan Kahveci Bulvarı, Kadınana, Yeşilyol ve Kurtuluş caddeleri güzergahından geçerek Zafer Meydanı'nda tamamlandı. Yürüyüş ve mitingte Bakan Göktaş'a İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ile partililer eşlik etti. Yürüyüş boyunca kamyonet üzerinden halka karanfil dağıtan Bakan Göktaş, miting alanında ise Belediye Başkan Adayı Uluçay'a oy istedi. Göktaş, "45 gündür sahadasınız, bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz, Allah hepinizden razı olsun. Boş bırakmayacağız sandıklarımızı, sandıklarımıza son dakikaya kadar sahip çıkmaya var mıyız, orası bizim namusumuz. Sandıklarımıza namusumuz gibi sahip çıkacak mıyız?" dedi ve vatandaşlardan sandıklar söz için söz aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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