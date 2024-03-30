Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Dinar'da Camikebir Mahallesi'nde ise polis ekipleri, E.C.E. ile A.D'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki. F.Ç, N.K. ile İ.I, "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

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