Bolvadin'de firari hükümlü yakalandı
Bolvadin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bolvadin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.M'yi ilçeye bağlı Derekarabağ köyünde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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