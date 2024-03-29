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        Bolvadin'de firari hükümlü yakalandı

        Bolvadin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:06
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        Bolvadin'de firari hükümlü yakalandı
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        Bolvadin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.M'yi ilçeye bağlı Derekarabağ köyünde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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