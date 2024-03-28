Bakan Kacır: Türkiye, son 20 yılda dünyaya parmak ısırtan başarı hikayesi ortaya çıkardı (2)

AFYONKARAHİSAR'AGEÇTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'ın ardından bir dizi temasta bulunmak için Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Kacır ilk olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Gençlik Buluşması’nda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, Türksat ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türksat 6A uydusunun son durumu hakkında bilgi verdi.

'TÜRKSAT 6A 36 BİN KİLOMETREDE GÖREV YAPACAK'

Öğrencilerin not alması gerektiğini belirten Bakan Kacır, "Bunu not edebilirsiniz, 8 Temmuz haftasında Türkiye, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya gönderecek. Kendi haberleşme uydularını yapabilen 11 ülkeden biri olacağız. İMECE, 600 kilometrede görev yapan yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. Türksat 6A, 36 bin kilometrede görev yapacak, 4 bin 250 kilogramlık bir uydu. Ama gözümüz daha da ilerilerde, daha yükseklerde. 380 bin kilometre ötedeki aya kendi teknolojimizle erişeceğiz. Ve sizler gibi genç insanların, sizin gibi genç mühendislerin, bilim insanlarının eliyle bu gerçekleşecek. Türkiye hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biri bugün. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz ay projesi ile bu teknolojiyi uzayda gerçekleştiren ilk ülke olmayı hedefliyoruz" dedi.