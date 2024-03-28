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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:25
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Zafer, Selçuklu ve Erenler mahallelerinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 570 lira ele geçirdi.

        Adreslerdeki M.G, M.A.U. ile G.D, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından G.D'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı.

        Adliyeye sevk edilen M.G. ile M.A.U ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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