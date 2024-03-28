Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen M.G. ile M.A.U ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, Zafer, Selçuklu ve Erenler mahallelerinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 570 lira ele geçirdi.

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