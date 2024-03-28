Aile ve Gençlik Fonu'nda "evlilik öncesi eğitimler" başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftin başvurduğunu belirterek, "Değerlendirmesi yapılan ve olumlu sonuçlanan çiftleri bu hafta evlilik öncesi eğitimlere aldık. Resmi nikahın ardından da krediler hesaplarına yatmaya başlayacak." dedi.

Göktaş, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında Dinar ve Sandıklı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Vatandaşlarla buluşan, esnafı ziyaret eden Göktaş, Sandıklı ilçesinde seralara da giderek, burada çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Göktaş, projenin öncelikle deprem bölgesinde pilot olarak uygulanmaya başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

Başvuruların titizlikle değerlendirildiğini aktaran Göktaş, "Şu ana kadar en çok başvuruyu Hatay'dan aldık. Değerlendirmesi yapılan ve olumlu sonuçlanan çiftleri bu hafta evlilik öncesi eğitimlere aldık. Resmi nikahın ardından da krediler hesaplarına yatmaya başlayacak." diye konuştu.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularına ilişkin, "Bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftimiz fondan yararlanabilmek için başvuruda bulundu." dedi.

"Depremden etkilenen gençlerimize öncelik veriyoruz. Pilot bölge Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak belirlenmişti. Fonu deprem bölgesinin ardından Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin gençleri her şeyin en iyisini hak ediyor."

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin personel alımıyla ilgili takvime yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Başvuru süreci tamamlandı. Bakanlık tarihimizdeki tek seferde en büyük personel alımını yapıyoruz. Nisan ayı içerisinde atamaları gerçekleştireceğiz. Değişen ihtiyaçlara göre hizmetlerimizin niteliği ve kalitesi her geçen gün artıyor. Yeni mesai arkadaşlarımızla milletimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."