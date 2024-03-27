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        İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı İnan, adaylıktan çekildi

        İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 23:10 Güncelleme: 27.03.2024 - 23:10
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        İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı İnan, adaylıktan çekildi
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        İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.

        İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğünü kaydeden İnan,"Ayrıca birçok projeleri hayata geçirebileceğimizden bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçimden sonra her konuda kendisinin yanında olacağımın ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini kamuoyuna arz ederim." ifadesini kullandı.

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