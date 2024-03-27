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        Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:39
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        Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
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        Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

        Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, iş makineleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, fabrika içerisinde plastik ve kağıt malzemelerinde tutuşması nedeniyle büyüdü.

        Olayda dumandan etkilenen fabrika sahibi C.K. ile H.E, Y.A. ve A.K. tedbir amaçlı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fabrikada hasara neden olan yangın, çevre beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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