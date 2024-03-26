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        Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Afyonkarahisar'da bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:00
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        Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Afyonkarahisar'da bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bir hafta boyunca yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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