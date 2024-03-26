Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Afyonkarahisar'da bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bir hafta boyunca yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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