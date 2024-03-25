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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri devam ediyor

        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:13
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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri devam ediyor
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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Afyonkarahisar Valiliği himayesinde hayırseverler ve iş insanlarının da destekleriyle Zafer Meydanı'nda gerçekleşen ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlar burada orucunu açıyor.

        İftar sonrası vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi dua etti.

        Etkinlikte, Hacivat ve Karagöz oyunu ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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