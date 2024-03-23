Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.H.D, (50) idaresindeki 03 SC 423 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, Şuhut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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