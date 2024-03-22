TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Afyonkarahisar'da konuştu:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "85 milyon bir ve beraber, çok daha büyük, çok daha güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Akar, bir dizi program için geldiği Afyonkarahisar'da, Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu ile Birlik Vakfı Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Akar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın coğrafyası ve tarihiyle çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da birlik, beraberlik ve işbirliğinin yoğun olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu: "Anadolu halkımız gerçekten vefakar, cefakar ve sabırlıdır. Bize düşen görev de onları en iyi şekilde yaşatmak ve en üst seviyede onlara hizmet getirmek. Çağın ne kadar imkanı ve fırsatı varsa onları göstermek. Bizim temennimiz ve dileğimiz bu çalışmaların artarak devamıdır. Ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar artık yürüyerek değil, koşarak yapılıyor. Çok şükür çok iyi seviyelere geldik."

- "Birlik ve beraberliğimizi ısrarla sürdüreceğiz" Kendileri için en önemli konunun 85 milyon insanın birlik ve beraberliği olduğuna dikkati çeken Akar, şöyle devam etti: "Biz, 85 milyon insanı kardeş olarak kabul ediyoruz. Bizim kapımız herkese açık. 85 milyon bir ve beraber, çok daha büyük, çok daha güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Biz buna inanıyoruz. Zaten 85 milyon insan, birbirine olan kardeşliğini tarihin akışı içerisinde göstermiştir. Çanakkale'yi ve Milli Mücadele'yi birlikte yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişimine beraber karşı koyduk. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenler var. Bunlara müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Hiçbir zaman etnik ve mezhepsel grubu ötekileştirmedik, ötekileştirmeyeceğiz. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Onun için biz, birlik ve beraberliğimizi ısrarla sürdüreceğiz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizin sonucu olarak da büyük ve güçlü Türkiye'yi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Dileğimiz ve temennimiz bu."