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        Afyonkarahisar'da bir kuyumcudaki "soygun girişimi" güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyumcuya gelen kasklı şüphelinin başarısız olduğu silahlı soygun girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:39
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        Afyonkarahisar'da bir kuyumcudaki "soygun girişimi" güvenlik kamerasında
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyumcuya gelen kasklı şüphelinin başarısız olduğu silahlı soygun girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İddiaya göre, Camikebir Mahallesi'ndeki Ömer T'ye ait kuyumcuya ismi henüz belli olmayan kasklı, sırt çantalı ve elinde poşetle bir şüpheli girdi.

        Şüpheli, elindeki poşetten çıkardığı kutuyu tezgahın üzerine koydu ve cebinden bir tabanca çıkararak kuyumcu Ömer T'ye doğrulttu.

        El işaretleriyle kutuyu gösterip taleplerde bulunan şüphelinin sırt çantasını çıkardığı sırada kuyumcu Ömer T. de tezgahın altından tabancasını eline aldı.

        Kuyumcunun tabancasının namlusunu çekip bıraktığını gören kasklı şüpheli, poşet içerisindeki kutusu ile sırt çantasını tezgahın üzerinde bırakarak dükkandan kaçtı.

        Kaçan şüphelinin arkasından dışarı çıkan Ömer T, durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, başarısız soygun girişiminde bulunan kasklı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan kasklı şüphelinin başarısız olduğu soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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