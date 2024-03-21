Afyonkarahisar'da bir kuyumcudaki "soygun girişimi" güvenlik kamerasında

Olay yerine gelen polis ekipleri, başarısız soygun girişiminde bulunan kasklı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, elindeki poşetten çıkardığı kutuyu tezgahın üzerine koydu ve cebinden bir tabanca çıkararak kuyumcu Ömer T'ye doğrulttu.

İddiaya göre, Camikebir Mahallesi'ndeki Ömer T'ye ait kuyumcuya ismi henüz belli olmayan kasklı, sırt çantalı ve elinde poşetle bir şüpheli girdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyumcuya gelen kasklı şüphelinin başarısız olduğu silahlı soygun girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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