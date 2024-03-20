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        Fatih Erbakan: 2028'de Yeniden Refah Partisi'ni iktidar yapacağız (2)

        'YERELYÖNETİMLERİN BORCU 250 MİLYAR LİRAYA DAYANDI'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar programı kapsamında Sandıklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:20
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        Fatih Erbakan: 2028'de Yeniden Refah Partisi'ni iktidar yapacağız (2)
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        'YERELYÖNETİMLERİN BORCU 250 MİLYAR LİRAYA DAYANDI'

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar programı kapsamında Sandıklı Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Mustafa Çöl ile makam odasında sohbet eden Erbakan, belediye anı defterini imzaladı. Daha sonra Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Erbakan, "Bugün Türkiye'de yerel yönetimlerin borcu 250 milyar liraya dayandı. Üzülerek ifade ediyorum. Milli Görüş belediyeciliğinde borç olmaz. Borç faizi olmaz. Milli Görüş belediyeciliği yandaş olsun, akraba olsun, bizim teşkilattan olsun, hayır. Dayısı olana değil, torpili olana değil, hakkı olana iş veren, hakkı olanı makama getiren anlayıştır ahlaklı belediyecilik. İşleri ehline vermek bizim inancımızın geleneğidir" dedi.

        Fatih Erbakan'ın konuşmasından sonra Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından kendisine üzerinde ismi yazılı Sandıklıspor forması ve bakır işleme hediye edildi. Fatih Erbakan, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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