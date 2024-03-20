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        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:45
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        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu A.H.T'yi Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki uygulamada durdurulan yolcu otobüsünde yakaladı.

        Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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