Afyonkarahisar'da Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi

Afyonkarahisar'da, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu tarafından başlatılan "Vakıf iftar buluşmaları" sloganıyla 500 kişiye iftar verildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde gerçekleştirilen ramazan boyu 30 gün iftar buluşmaları kapsamında Afyonkarahisar'da da Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak her gün merkezde 300'ü öğrenci olmak üzere 500 kişilik iftar düzenlendiğini kaydetti.

Geleneksel hale getirilen iftar programlarının Genel Müdürlük tarafından ramazan ayı boyunca devam ettirileceğini belirten Aydın, vakfiyelerdeki hayır şartlarının bir gereği olarak düzenlenen iftar programlarının kültürün bir parçası haline geleceğini ifade etti.