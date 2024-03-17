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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri sürüyor

        Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği ramazan etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 17.03.2024 - 23:01
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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri sürüyor
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        Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği ramazan etkinlikleri devam ediyor.

        Ramazan dolayısıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, Kuran-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, tasavvuf müziği, sema gösterisi, deve köy seyirlik oyunları ve birbirinden eğlenceli çocuk yarışmaları, her akşam Afyonkarahisarlılarla buluşmaya devam edecek.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Mart Cuma günü başlattıkları iftar ve etkinliklerin ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Etkinliklere vatandaşlardan güzel teveccüh olduğunu kaydeden Yiğitbaşı, "Bine yakın vatandaş günlük olarak iftar davetine geliyorlar. Ayrıca iftar çadırından sonra da etkinlikler başlıyor. Orada da amacımız, biraz daha ramazan ruhunu hep birlikte ailelerin beraberce yaşaması. Komşuların, tanıdıkların burada bir araya gelmesiydi." dedi.

        İnsanların, evlerinden çıkmayınca ya telefonlara ya da televizyonlara kilitlendiklerini belirten Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Bu durumun biraz değişmesini istedik. Burada geleneksel oyunlar, etkinlikler, animasyonlar var. Geleneksel karakterleri çocukların unutmaması, tanıması için birtakım eğlenceler var. Nasrettin Hoca, Hacivat Karagöz gibi. Bir yandan da yetişkinlerin, anne ve babaların ve çocukların ayrı ayrı eğlenebileceği oyunlar düzenledik. Yine tasavvuf musikisi, ilahiler oluyor. Bu anlamda bir araya geldiğimiz sıcak bir ramazan akşamları oluşturmak istemiştik. Umuyorum gelenekselleşir. Her yıl üzerine katarak, daha da güzelleştirerek bu etkinlikleri devam ettiririz diye düşünüyorum."

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