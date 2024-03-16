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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri başladı

        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:42
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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri başladı
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        Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Zafer Meydanı'nda gerçekleşen ramazan etkinlikleri için iftar çadırı ve stantlar kuruldu.

        Burada orucunu açan vatandaşlar, Kuran-ı Kerim dinledi, dua etti.

        İftardan sonra müzik dinletisiyle başlayan etkinlilerde sema gösterisi, Hacivat ve Karagöz oyunu, Nasreddin Hoca gösterisi yapıldı.

        Aileler ve çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikler, ramazan ayı boyunca devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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