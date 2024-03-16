Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri başladı

Aileler ve çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikler, ramazan ayı boyunca devam edecek.

Burada orucunu açan vatandaşlar, Kuran-ı Kerim dinledi, dua etti.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Zafer Meydanı'nda gerçekleşen ramazan etkinlikleri için iftar çadırı ve stantlar kuruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.