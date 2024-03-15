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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:49
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen aracı İzmir yolunda durduran ekipler, 842 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Ş.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        - Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele sürüyor

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde izinsiz seyahat eden yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu K.A.H'ının izinsiz seyahat ettiğini belirledi.

        Ekipler, ilgili firmaya para cezası kesti.

        K.A.H'ın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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