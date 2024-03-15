Sandıklı'da sağlık çalışanları birlikte iftar yaptı

Mesai arkadaşlarının özverili gayretleri için teşekkür eden Nur, "Sizlerin özverisi, toplum sağlığımızın teminatıdır. Halkımıza sağlık hizmeti sunarken, sizlerle birlikte olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz."dedi.

Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, iftar programında, tıp bayramının mesleğin kutsal değerlerini bir kez daha hatırlama ve birlik olma fırsatı olduğunu belirtti.

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