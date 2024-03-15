Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Sandıklı'da sağlık çalışanları birlikte iftar yaptı

        Sandıklı'da sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandıklı'da sağlık çalışanları birlikte iftar yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sandıklı'da sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi.

        Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Fettah Nur, iftar programında, tıp bayramının mesleğin kutsal değerlerini bir kez daha hatırlama ve birlik olma fırsatı olduğunu belirtti.

        Mesai arkadaşlarının özverili gayretleri için teşekkür eden Nur, "Sizlerin özverisi, toplum sağlığımızın teminatıdır. Halkımıza sağlık hizmeti sunarken, sizlerle birlikte olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz."dedi.

        Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Aile hekimi yaralanmıştı! Kont'a 700 bin TL'lik tazminat!
        Aile hekimi yaralanmıştı! Kont'a 700 bin TL'lik tazminat!
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        Rusya'da halk sandık başında
        Rusya'da halk sandık başında
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı!
        Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Afyonkarahisar'daki iftar programında konuştu...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Afyonkarahisar'daki iftar programında konuştu...
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar'da Tohum Dağıtım Töreni'nde k...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Afyonkarahisar'da Tohum Dağıtım Töreni'nde k...
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Bakan Yumaklı: Hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileri taşıyacağız
        Bakan Yumaklı: Hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileri taşıyacağız