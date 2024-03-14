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        Bakan Yumaklı: Hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileri taşıyacağız

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnanıyorum ki etkin ve verimli politikalar üreterek, sektör paydaşlarının azmiyle, hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileri taşıyacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:55
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        Bakan Yumaklı: Hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileri taşıyacağız
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İnanıyorum ki etkin ve verimli politikalar üreterek, sektör paydaşlarının azmiyle, hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileri taşıyacağız. Tabii bunun için en önemli argümanımız, tarımsal Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlardır" dedi.

        Bakan Yumaklı, bir dizi temaslarda bulunmak Afyonkarahisar'a geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Yumaklı, çıkışta esnaf ziyareti yaptı. Bu sırada Yumaklı'ya seslenen biri kadın 2 kişi, kendilerini dinlemesini talep etti. Yumaklı'ya yaklaşan kadın, bir yakınlarının hastanede tedavi gördüğünü anlattığı sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Kadına ilk müdahaleyi doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan yaptı, ardından da alanda bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Yumaklı kadının ilettiği konunun takip edileceğini söyledi. Fenalık geçiren kadın daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

        'ÜRETİMİ BASKILAYAN SÜREÇLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

        Halk ve esnaf ile sohbet eden Yumaklı, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Hayvan Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yumaklı, "Tarımsal üretimin hep stratejik bir sektör olduğunu söylüyoruz. Stratejik öneme sahip bu sektörün çok farklı etkenler ile dış etkenlerden etkilendiğinde; herkes özellikle son dönemde yaşadığımız salgın hastalıklar, savaşlar, doğal afetler, iklim değişikliği ve nüfus artışı ile birlikte bu konunun önem derecesinin arttığında mutabık. Bununla ilgili birtakım risk faktörleri var ve bu risk faktörlerini 'yeni normal' olarak tanımlıyoruz. Bu minvalde bir yandan daha çok gıda üretmemiz gerekirken; bir yandan da üretimi baskılayan, girdi maliyetlerini yükselten süreçlerle de karşı karşıya kalıyoruz. İnanıyorum ki etkin ve verimli politikalar üreterek, sektör paydaşlarının azmiyle, hep birlikte ülkemizi tarımda daha ileri taşıyacağız. Tabii bunun için en önemli argümanımız, tarımsal Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlardır" dedi. Konuşmaların ardından Yumaklı, protokol üyelerinin katılımı ile hastanenin açılışını gerçekleştirdi ve gezdi.

        'SUYUN YÜZDE 77'SİNİ TARIM KULLANMAKTA'

        Daha sonra Devlet Su İşleri tarafından yapılan Evsel Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışına katılan Yumaklı, buradaki konuşmasında ise küresel iklim değişikliğine dikkat çekti. Yumaklı, "Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle hepinizin malumu, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeyiz. Suyun da yüzde 77'sini tarım kullanmakta. Bu nedenle verimlilik, seferberlik bizim açımızdan son derece önemli. Bizim derken ülkemiz açısından söylüyorum. Sadece bakanlık olarak değil, dolayısıyla bu konuda toplumun bütün kesimlerinden destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz, alaka bekliyoruz" diye konuştu.

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