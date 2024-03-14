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        Kurtlar ve akbabalar beslenirken fotokapanla görüntülendi

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da kurtlar ve akbabaların, domuzla beslenme anları fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:30
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        Kurtlar ve akbabalar beslenirken fotokapanla görüntülendi
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da kurtlar ve akbabaların, domuzla beslenme anları fotokapanla görüntülendi.

        Sandıklı ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Akdağ Koca Yayla'nın farklı bölümlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi. Bölgedeki doğa yaşamının takip edildiği fotokapanlar kurtlar ile kara ve kızıl akbabaları beslenirken görüntüledi. Kurtların avladıkları domuzları yediği, kalanlarla ise kızıl ve kara akbabaların beslendiği anlar fotokapanla anbean kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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