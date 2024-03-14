Kurtlar ve akbabalar beslenirken fotokapanla görüntülendi
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da kurtlar ve akbabaların, domuzla beslenme anları fotokapanla görüntülendi.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da kurtlar ve akbabaların, domuzla beslenme anları fotokapanla görüntülendi.
Sandıklı ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Akdağ Koca Yayla'nın farklı bölümlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi. Bölgedeki doğa yaşamının takip edildiği fotokapanlar kurtlar ile kara ve kızıl akbabaları beslenirken görüntüledi. Kurtların avladıkları domuzları yediği, kalanlarla ise kızıl ve kara akbabaların beslendiği anlar fotokapanla anbean kaydedildi.
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