Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmetçikle iftar yaptı

Orucunu Mehmetçikle açan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehirli askerin ailesini görüntülü arayıp sürpriz yaptı.

Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığında Mehmetçik ile iftar yaptı.

Askerin annesi ile telefonda görüntülü görüşen Yiğitbaşı, oğlu ile iftar yaptıklarını kaydetti.

Vali Yiğitbaşı, "Oğlunuz ve diğer evlatlarımız inşallah bizlere emanet. Gayet iyiler. Ayaklarına taş değmesin. Hepsi böyle Garnizon Komutanın liderliğinde gayet güzel yetişiyorlar. Bugün bizde bir iftar yapmış olduk onlarla. Emanetiniz emanetimiz merak etmeyin." şeklinde konuştu.

Anne ise görüntülü telefon görüşmesinde, "O kadar gurur duydum ki sizlerle. Allah burunlarını kanatmasın." ifadelerini kullandı.