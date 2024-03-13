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        İscehisar'da plaka basımı başladı

        İscehisar ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda araç plakaları basılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:05
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        İscehisar'da plaka basımı başladı
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        İscehisar ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda araç plakaları basılmaya başlandı.

        Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda Başkanı Ahmet Sav yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bundan sonra plaka işlemleri için başka bir yere gitmek zorunda kalmayacaklarını bildirdi.

        Başkan Sav, vatandaşların araçlarını noterde alım satım yapmaları sonrası Trafik Tescil Amirliği'ne başvurularak işlerinin hızla çözüleceğini ifade etti.​​​​​​​

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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