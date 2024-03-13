İscehisar'da plaka basımı başladı

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Oda Başkanı Ahmet Sav yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bundan sonra plaka işlemleri için başka bir yere gitmek zorunda kalmayacaklarını bildirdi.

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