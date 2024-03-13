Afyonkarahisar'da bir evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Yüreğil köyünde yaşayan F.K. (63) evinde hırsızlık olayı meydana geldiğini jandarmaya bildirdi.

Dazkırı ve Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırmada hırsızlık olayını V.E, A.Ö. ile B.Ç'nin yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde içerisinde para bulunan çantayı çaldıklarını itiraf etti.

Zanlıların üst aramalarında çıkan paralar, F.K'ye teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.E. ile A.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.