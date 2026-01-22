Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Sandıklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Sandıklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Sinanpaşa ve Sandıklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki Damlalı Boğazı ile Başağaç Rampası arasında yolda kalan tırlar trafikte aksamaya neden oldu.
Karayolları 31. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kara yolu güzergahındaki trafik akışını düzenleyerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.