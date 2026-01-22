Habertürk
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, köy çocuklarına oyun parkı sürprizi yaptı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Emirdağ'ın Yüreğil köyündeki çocuklara oyun parkı sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:09
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, köy çocuklarına oyun parkı sürprizi yaptı
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Emirdağ'ın Yüreğil köyündeki çocuklara oyun parkı sürprizi yaptı.

        Döneli Mahallesi'nde bulunan Döneli İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aziz Dönmez'in, sosyal medyadan çocuklar için oyun parkı talebini ilettiği mesajına kayıtsız kalmayan Yiğitbaşı, konuyla yakından ilgilendi.

        Yiğitbaşı'nın talimatıyla Emirdağ Kaymakamlığınca köye kısa sürede yeni bir oyun parkı kuruldu.

        Çocuklar ve köy halkı oyun parkı için Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

