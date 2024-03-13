Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı

Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları artış gösterdi.

Uzunçarşı ve Ambaryolu'ndaki tatlıcılarda iftar vakitlerine doğru yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar, güllaç başta olmak üzere genellikle ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, revani, telkadayıfı, sütlaç, tulumba, lokma ve baklava çeşitlerine ilgi gösteriyor.

Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ramazan ayında iftar sofralarını tatlı çeşitleriyle süslendiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da genelde coğrafi işaretli tatlıların ilgi gördüğünü aktaran Pancar, "Afyon kaymağının yer aldığı güllaç, ekmek kadayıfı, kabak tatlısı ve revani satışlarımız çok arttı. Güllaç, özellikle hafif olduğu için çok tercih ediliyor. Ramazan ayı dolayısıyla farklı ve yeni tatlıları da çıkarmaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Tatlıcı Salih Sayır da ramazanda iş yerinde hareketlilik yaşandığını, tatlı satışlarının iyi olduğunu ifade etti.